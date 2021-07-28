Путин и Мишустин поздравили Белохвостикову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с юбилеем.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Вы внесли большой вклад в отечественный кинематограф, создали яркую палитру запоминающихся образов. Ваш талант, актерское мастерство, верность искусству и избранной профессии заслужили широкое признание коллег и многочисленных зрителей», — написал Путин, пожелав актрисе и ее мужу Владимиру Наумову доброго здоровья, благополучия и творческого вдохновения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил артистку с днем рождения. «Вы – воплощение женственности и очарования, утонченности и безупречного вкуса, яркого актерского мастерства. Вы блистательно перевоплощаетесь в самых разных героинь, умеете быть романтичной и сентиментальной, решительной и неприступной, покоряете публику неподдельной искренностью, способностью передавать чувства одним взглядом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

28 июля 2021 года звезда фильмов «Тегеран-43» и «Принцесса цирка» Наталья Белохвостикова отмечает 70-летие.