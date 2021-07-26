Российский фильм «Капитан Волконогов бежал» претендует на «Золотого льва»

Российская картина «Капитан Волконогов бежал» вошла в основную программу Венецианского кинофестиваля и будет претендовать на «Золотого льва», сообщает РИА «Новости».

Фильм сняли Наталья Меркулова и Алексей Чупов — режиссеры картины «Человек, который удивил всех» и сериала «Колл-центр».

Главный герой ленты — капитан Федор Волконогов, который служит в правоохранительных органах. По сюжету, однажды его жизнь резко меняется — его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до того, как его арестуют, и теперь бывшие коллеги преследуют Волконогова.

Ночью Волконогов видит вестника с того света, который обещает ему рай, если хотя бы один человек его простит. Теперь его ждут испытания на пути к прощению.

В главных ролях в фильме снялись Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев.

Венецианский фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.

Дата премьеры фильма «Капитан Волконогов бежал» в России пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в две главные программы Каннского кинофестиваля — 2021 попали сразу четыре российских фильма.