Названа причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»

Смерть основателя музыкальных групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексея Мускатина связана с лейкемией. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на коллегу продюсера, Андрея Разина.

По его словам, незадолго до смерти Мускатин готовился к операции.

«Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия. Но Наташа живая...», — добавил Разин.

Продюсер уточнил, что последние дни подбадривал Мускатина, когда созванивался.

Также продюсер «Ласкового мая» отдельно отметил вклад Мускатина в продвижение группы.

«Алексей Мускатин входит в число пяти таких титанов, которые создавали современный шоу-бизнес. До работы с нами многих артистов даже никто не знал», — подчеркнул Разин.

Мускатин работал также с группами «Кар-Мэн», «Машина времени», «Воскресение».