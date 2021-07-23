Актриса «Сватов» пообещала душераздирающий финал последнего сезона

Исполнившая роль Марии Ковалевой в сериале «Сваты» актриса Инна Королева в беседе с News.ru пообещала зрителям «душераздирающий» финал седьмого, последнего, сезона.

Она напомнила, что «Сваты» — это история о надежде и любви. «Я не могу отвечать за всех, но это будет по-хорошему душераздирающе», — заверила она.

В седьмом сезоне «Сватов» снялись Федор Добронравов и его сын Виктор, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Людмила Артемьева. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе появится в кадре в эпизодической роли грузинского князя.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля 2021 года. Премьера сериала состоится осенью 2021 года на одном из российских телеканалов.

Ранее сообщалось, что украинцам не понравился перевод «Сватов».