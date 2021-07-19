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Худрук МХАТа назвал Бузову безупречной артисткой

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«Газета.Ru»

Работа певицы и телеведущей Ольги Бузовой во МХАТ им. М. Горького вызывает уважение. Такую позицию высказал газете «Известия» художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

«Мы поставили Бузову как Бузову, и она справилась с задачей. Мы с ней очень серьезно работали, и то, как она пашет — с утра в классе, через полтора часа на примерке, — вызывает уважение. В этом отношении она просто безупречная артистка», — сказал Бояков, комментируя продление контракта с Бузовой.

Ее появление на сцене худрук МХАТ им. М. Горького назвал «концептуальным ходом», напомнив, что основатель театра Константин Станиславский при постановке «Власти тьмы» писателя Льва Толстого воспользовался подобным приемом.

«Ему понадобились необычные персонажи, и на роль старухи Матрены он позвал бабку из деревни», — отметил Бояков, добавляя, что непрофессиональная актриса и тогда выступила именно в качестве стендапера, «такого крутейшего, играла себя».

Ранее стало известно, что Бузова снова выйдет на сцену МХАТа в новом сезоне. Согласно контракту, певица получит 117 022 рублей за исполнение роли в одном спектакле.

В афише театра уже есть спектакли с участием теледивы, которые пройдут 17 и 18 сентября. В постановке «Чудесный грузин» о молодости лидера СССР Иосифа Сталина Бузова снова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

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