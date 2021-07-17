Стали известны победители Каннского кинофестиваля

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля стала картина «Титан» французского режиссера Джулии Дюкорно, сообщается на сайте мероприятия.

Церемония награждения состоялась в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт вдоль побережья Канн во Франции. Жюри в 2021 году возглавил режиссер и актер Спайк Ли.

Фестиваль стартовал 7 июля, в его основной программе приняли участие 24 кинофильма, среди которых также картина российского режиссера Кирилла Серебренникова. «Петровы в гриппе».

Награду в номинации «Лучший актер» за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля «Нитрам» получил американец Калеб Лэндри Джонс. Норвежская актриса Ренате Рейнсве победила в номинации «Лучшая актриса» за ленту «Худший человек на свете» режиссера Йоакима Триера.

Лучшим режиссером на Каннском кинофестивале был признан француз Леос Каракс фильм «Аннетт».

Ранее сообщалось, что гран-при Каннского кинофестиваля был также удостоен финский режиссер Юхо Куосманен за работу над «Купе №6», который был снят при поддержке Минкультуры России.