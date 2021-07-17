Петра Мамонова проводили в последний путь аплодисментами

Актера и основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проститься с артистом пришли его близкие и друзья, а также представители байкерского клуба «Ночные волки». Около стен Донского монастыря, где проходило прощание с Мамоновым, байкеры ожидали машину с гробом артиста, слушая песни в его исполнении.

«Он был для меня настоящим рокером», — сказал о почившем президент клуба Александр Залдостанов («Хирург»).

«Ночные волки» поприветствовала появившуюся в воротах машину громкими сигналами, а затем проследовала за ней.

Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет.

Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста в течение всего фильма искупает грехи.

Ранее вдова Петра Мамонова сообщила, где похоронят артиста.