Дочь Заворотнюк рассказала о своих проблемах со здоровьем

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала у себя в Instagram, что уже два года у нее есть проблемы со здоровьем.

«Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки», — сообщила она.

Девушка рассказала, что затяжную болезнь первый год она глушила сильными препаратами, но сделала своему организму только хуже. Последний год она обращается к специалистам за помощью.

Анна также призналась, что отказалась от общения с друзьями, а также лишила себя всех возможных удовольствий.

«Кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол», — заявила она.

Дочь артистки добавила, что порой у нее получается заставить себя выполнять повседневные дела, а иногда она даже не может встать с кровати.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о своем детстве.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.