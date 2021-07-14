Заворотнюк переписала на свою мать недвижимость

Актриса Анастасия Заворотнюк переписала на свою мать загородный дом. Она является владельцем нескольких квартир в России и за рубежом. Об этом сообщает kp.ru.

Подробности в беседе с изданием рассказал режиссер Анатолий Демидов. Он сообщил, что загородный дом звезды сериала «Моя прекрасная няня» расположен в деревне Крекшино в Новой Москве. По его словам, право собственности на объект перешло матери артистки.

Режиссер предположил, что актриса решила сделать так, чтобы «позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств».

«А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы», — заявил Демидов.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба закрывает бизнес Заворотнюк.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.