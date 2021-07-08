Американский певец Мэрилин Мэнсон сдался полиции в связи с обвинением в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. Об этом сообщает TMZ.

«Полиция Гилфорда в Нью-Хэмпшир сообщает, что Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе в связи с действиями, которые он предположительно совершил на концерте, и был освобожден под личные обязательства», — говорится в сообщении.

По данным портала, музыкант обязался не совершать никаких преступлений в течение определенного периода, не иметь никаких контактов с предполагаемой жертвой и присутствовать на всех судебных заседаниях.

Ранее сообщалось, что певец намерен сдаться полиции. По словам главы полиции Гилфорда Энтони Бина Берпи, ему грозило наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.

Это не единственные обвинения в адрес музыканта. До этого бывшая девушка Мэнсона обвинила его в изнасиловании, заявив, что он также заставил ее смотреть видеоролик, на котором рокер якобы убивает молодую фанатку.

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. При этом бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.