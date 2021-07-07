Администрация президента передала в Минкульт письмо Дорониной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Администрация президента России сообщила, что они получили письмо президента и бывшего художественного руководителя МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной с просьбой уволить нынешнее руководство театра, подтвердили его подлинность и передали на рассмотрение в Министерство культуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента по культуре Владимира Толстого.

«Письмо к нам пришло, но занимается этим министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые <...> Администрация никаких рекомендаций не дает, мы просто передали по назначению учредителю», — прокомментировал Толстой.

В своем письме Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать увольнению художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Она охарактеризовала нынешнюю ситуацию в театре как «хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган». Владимир Толстой отметил, что не сомневается в подлинности письма.

«Экспертизу я не проводил, но я полагаю, что у Татьяны Васильевны действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни», — подчеркнул Толстой.

Ранее коллектив и руководство МХАТа ответили на письмо Дорониной к Владимиру Путину.