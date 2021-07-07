Администрация президента передала в Минкульт письмо Дорониной

Администрация президента России сообщила, что они получили письмо президента и бывшего художественного руководителя МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной с просьбой уволить нынешнее руководство театра, подтвердили его подлинность и передали на рассмотрение в Министерство культуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента по культуре Владимира Толстого.

«Письмо к нам пришло, но занимается этим министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые <...> Администрация никаких рекомендаций не дает, мы просто передали по назначению учредителю», — прокомментировал Толстой.

В своем письме Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать увольнению художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Она охарактеризовала нынешнюю ситуацию в театре как «хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган». Владимир Толстой отметил, что не сомневается в подлинности письма.

«Экспертизу я не проводил, но я полагаю, что у Татьяны Васильевны действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни», — подчеркнул Толстой.

Ранее коллектив и руководство МХАТа ответили на письмо Дорониной к Владимиру Путину.