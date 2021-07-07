Актриса Джоди Фостер получила награду Каннского фестиваля

Голливудская актриса Джоди Фостер стала лауреатом почетной «Золотой пальмовой ветви». Она является высшей наградой Каннского фестиваля, сообщает Reuters.

Церемония вручения престижного приза прошла во вторник, 6 июля, в Фестивальном дворце киностолицы Лазурного берега.

Артистка получила данную награду из рук испанского кинорежиссера Педро Альмодовара.

«Вы награждены за яркое и талантливое служение Десятой музе», — сообщил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

По словам Фостер, она очень ценит, каким почетом окружают актеров, участвующих в церемонии.

«Фестиваль полностью изменил мою жизнь, я многим ему обязана», — добавила актриса.

Ранее сообщалось, что две российские картины попали в основной конкурс кинофестиваля в Локарно. За «Золотой леопард» поборются драма режиссера Натальи Кудряшовой «Герда» и фильм Александра Зельдовича «Медея».