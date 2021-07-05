Умер режиссер «Смертельного оружия» Ричард Доннер

Голливудский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни, сообщает The Sun.

Его смерть подтвердила жена Лорен Шуллер Доннер. Причина кончины пока не известна.

Среди картин Доннера наиболее популярен цикл фильмов «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером. Он снял все четыре части серии и планировал поставить пятую, которая должна была стать заключительной.

Также Ричард Доннер снял фильмы «16 кварталов», хоррор «Омен», «Леди-ястреб», приключенческую комедию «Балбесы» и «Супермена», в котором главную роль исполнил Кристофер Рив. Доннер в частности работал над продолжением «Супермена», однако был отстранен от производства.

Кроме того, Ричард Доннер был продюсером фильмов Donners' Company, которая принадлежит ему и его жене, продюсеру Лорен Шулер Доннер.

Ранее сообщалось, что актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в последней, пятой части кинофраншизы «Смертельное оружие».