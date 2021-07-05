Режиссер Абдрашитов заявил, что со смертью Меньшова российское кино осиротело

__is_photorep_included13701686: 1

Со смертью Владимира Меньшова российский кинематограф «осиротел», сказал «Газете.Ru режиссер Вадим Абдрашитов. Народного артиста РСФСР не стало 5 июля, он скончался от последствий коронавирусной инфекции.

«Это большая потеря. Ушел живой человек, живой ум, самобытный художник, блестящий актер и гениальный режиссер. Он был мне хорошим товарищем. Российское кино в очередной раз осиротело», — заявил Абдрашитов.

Постановщик также вспомнил, что познакомился с Меньшовым на «Мосфильме» в конце 70-х.

«Мы были товарищами, коллегами, друзьями. Мы вместе начинали на «Мосфильме», где я снимал «Слово для защиты», а он на соседней площадке свой «Розыгрыш». Так и познакомились, подружились. Потом вместе работали в правлении «Мосфильма», в последнее время — во ВГИКе», — добавил Абдрашитов.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. На его счету более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

С 1982 года народный артист преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. С 2009 года он вел актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе.