Лукьяненко назвал Меньшова нравственным ориентиром России

Писатель Сергей Лукьяненко заявил «Газете.Ru», что актер и режиссер Владимир Меньшов был настоящим патриотом своей родины. Народного артиста РСФСР не стало 5 июля, он скончался в возрасте 81 года от последствий коронавируса.

«Это великий человек, великий режиссер, актер и в первую очередь гражданин. У нас есть другие хорошие режиссеры и актеры, но профессия иногда накладывает отпечаток некого пренебрежения к людям. У него этого не было, он всегда был со своей страной, народом. Хотя, конечно, мог позволить себе уехать на Запад, как сделали многие. Но оставался патриотом своей родины. Патриотом правильным, а не показным — не патриотом «на зарплате». Для меня Меньшов является примером того, что — будучи успешным, знаменитым — можно оставаться открытым и честным человеком, не гоняться за политической модой, а быть самим собой, — сказал писатель. — Очень грустно, что этот человек ушел и его больше с нами нет.

Останутся книги, в которых есть его образ, фильмы, которые он снял и в которых он сыграл. Но его смерть — большая потеря, потому что в стране всегда должны быть люди, являющиеся нравственным ориентиром. Говорят, что дом не стоит без праведников. Однако страна тоже плохо и неустойчиво стоит, когда в ней нет людей, которые являются моральными ориентирами. Владимир Меньшов был одним из таких людей. И с его уходом на одну опору у нас всех стало меньше».

В экранизации «Дозоров» Лукьяненко Меньшов исполнил роль Гесера. По словам писателя, актеру удалось максимально точно передать образ персонажа.

«Он передал образ так, что я сразу поверил. И больше никак иначе этого персонажа не представлял, когда писал следующие книги, — у меня перед глазами был именно Гесер в исполнении Меньшова. Другие актеры сыграли прекрасно, я очень люблю их роли. Но они отличались от книжных, а Меньшов сыграл именно того Гесера, про которого я писал», — заключил он.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. На его счету более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».