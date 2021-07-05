Пригожин о смерти Меньшова: тяжелая утрата исторической личности

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова.

«Как жаль… Он такой выдающийся человек, такая выдающаяся личность! Как жаль, когда уходят люди такого масштаба, такого калибра! Это же цвет нашей нации, цвет нашей культуры, эти люди — наше все. Мы были знакомы с ним, с его дочкой, пересекались, не были друзьями, мы просто знакомые. Когда такие люди есть в нашей стране, нашей страной можно гордиться. Мы такими людьми богаты: такими творческими, фантастически талантливыми людьми», — рассказал продюсер.

По его словам, такие выдающиеся деятели культуры «остаются жить всегда».

«Очень жалко и очень грустно, потому что мы сиротеем. Я не знаю, может быть, я так остро в юности все это не ощущал, но сейчас я особо остро все это ощущаю, поэтому есть нехватка вот таких великих людей. Это тяжелая утрата исторических личностей. Он будет жив всегда. Хочу сказать, что такие люди остаются жить всегда. Может быть, тело мы его физически не увидим, а все, что он сделал в этой жизни, мы будем видеть всегда и постоянно. И в этом смысле он с нами остается жить», — добавил Пригожин.

Ранее «Мосфильм» сообщил о том, что режиссер и актер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом.