Путин наградил Орденом Дружбы актера Мамонова

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы музыканта и актера Петра Мамонова. Соответствующий указ подписан в пятницу, 2 июля 2021 года.

«За большое вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича — артиста, город Москва», — говорится в документе.

Накануне стало известно, что актер и музыкант оказался в реанимации с коронавирусом и поражением 87% легких.

Позднее супруга Мамонова рассказала о его состоянии после подключения к ИВЛ.

В 1983 году Мамонов и Алексей Бортничук основали группу «Звуки Му». Кроме того, артист играл в театре и снялся в фильмах «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина. В середине 90-х Мамонов распустил «Звуки Му», уехав в деревню читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году он собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения Незнайки».