МХАТ: пожаловавшейся Путину Дорониной могут манипулировать

В Московском художественном академическом театре им. Максима Горького не видели письмо президента МХАТа Татьяны Дорониной президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.

Представитель МХАТа предложила, что письмо было написано, «чтобы его в первую очередь распространяли СМИ», так как в противном случае Доронина «давно бы приехала в театр» и приступила к выполнению своих обязанностей как президента.

«Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры», – написала Мусина-Пушкина.

Она также добавила, что в театре «мало узнали» Доронину в опубликованном письме.

«Мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», – заключила пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что народная артистка СССР и бывший художественный руководитель МХАТа Татьяна Доронина обратилась к Путину с просьбой «изгнать» из театра художественного руководителя.