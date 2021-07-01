«Капитан Кирк» из «Стар Трека» стал ведущим RT

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Уильям Шетнер Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Paramount Pictures

Актер Уильям Шетнер стал ведущим телеканала RT America, сообщает российская сеть RT.

Сыгравший капитана Кирка в научно-фантастическом сериале «Звездный путь» («Стар Трек») 90-летний актер в июле 2021 года выпустит передачу о космосе и устройстве Вселенной «Я не понимаю». «Я много думал над вопросами, которые мы не задаем, хотя стоило бы. Например, сколько всякой всячины летает в космосе? Я осознал, что на самом деле ничего в этом не понимаю, и поэтому буду задавать такие вопросы, которых на телевидении обычно не задают», — говорит Шетнер.

«Мы очень рады, что наш канал и цифровая платформа Portable.TV будут сотрудничать с неподражаемым, талантливым Уильямом Шетнером. Это программа для интеллектуалов и всех, кто хочет не просто развлечься за просмотром ТВ-шоу, но и узнать что-то новое», — говорит исполнительный продюсер программы и руководитель RT America Михаил Солодовников.

Шетнер — обладатель медали «За исключительные достижения» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Он также написал серию книг, в частности, мемуары о коллеге по сериалу «Звездный путь» Леонарде Нимое, исполнившем роль Спока.

Первый выпуск программы «Я не понимаю» выйдет 12 июля 2021 года.