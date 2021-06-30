Актеру Оскару Кучере запретили въезд на Украину

Погранслужба Украины запретила въезд в страну российскому актеру Оскару Кучере. Об этом сообщает »Укринформ».

«Россиянин 1974 года прибыл на Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения Крыма», — заявили пограничники.

В связи с этим мужчине запретили въезд в страну на три года. Кроме того, пограничная служба направит письмо в подразделение государственной миграционной службы с просьбой аннулировать его вид на жительство.

По данным издания, речь идет о российском актере Оскаре Кучере.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины ввел санкции против 11 артистов из России за посещение Крыма. Среди попавших в «черный список» — Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров и другие.