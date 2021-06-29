«Жене» покойного солиста «Иванушек» пригрозили тюрьмой

Пожилая жительница Красноярска Галина Цой обвинила гражданскую жену покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева в участии в мошеннической схеме, пишет «Пятый канал».

Пенсионерка заявила, что осенью 2020 года ей позвонил подставной сотрудник банка и обманным путем выманил у нее 260,5 тыс. руб. Перезвонив в банк, Цой узнала, что деньги были переведены на счет Александры Валерьевны Куцевол. Теперь Галине предстоит выплачивать кредит банку в течение пяти лет. Суд с Куцевол, рассказала пенсионерка, идет, но пока безрезультатно.

Кроме того, к Куцевол имеют имущественные претензии близкие артиста. Его друг и бизнес-партнер Роман Радов, которому было адресовано завещание Яковлева, выселил Куцевол из московской квартиры певца, однако обнаружил, что вместе с женщиной исчезла вся мебель из апартаментов.

Известно, что Радов решил оставить недвижимость Яковлева в Болгарии и Сербии племяннице артиста Татьяне, а для Куцевол нашел квартиру на улице Машиностроения. Женщина отказывалась покидать квартиру покойного на Дербеневской набережной в течение четырех лет и стала оспаривать в суде долю племянницы Яковлева, заявив, что в момент составления завещания ее бывший бойфренд был невменяем. Представленные ей доказательства семья покойного считает фальшивкой. «Я обратилась в прокуратуру. Если они установят, что документы подделаны, Сашу ждут как минимум четыре года тюрьмы», — уверена племянница Яковлева.

Олег Яковлев скончался в 2017 году на 48-м году жизни. Он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, вызванной циррозом печени, через день после госпитализации его сердце остановилось.