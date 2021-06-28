Близкие назвали причину смерти актрисы Натальи Поповой

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Близкие актрисы Натальи Поповой в беседе с изданием «Мойка78» рассказали о причинах ее смерти.

По словам знакомых, Наталья Попова около месяца назад заболела коронавирусом. Она была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие указывают, что болезнь протекала тяжело и с осложнениями, что и стало причиной смерти.

В Театре-фестивале «Балтийский дом», где работала Попова, пока не называют дату похорон. Известно, что студентов-артистов театра посадили на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

О смерти Натальи Поповой «Балтийский дом» сообщил 27 июня.

Наталья Попова начала свою карьеру в Театре юного зрителя, в 1975 году была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»).

Она сыграла главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» и снялась в таких картинах, как «Врача вызывали?», «Мой старший брат», «Поездка к сыну», «Наш бронепоезд», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица».