Скончалась актриса фильма-сказки «Двенадцать месяцев» Наталья Попова
Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом сообщает театр-фестиваль «Балтийский дом» на странице в Facebook.
Актриса умерла в Петербурге на 73-м году жизни.
«26 июня не стало дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», — говорится в публикации.
По данным kp.ru, Попова скончалась в результате коронавируса.
Дата и место прощания пока неизвестны.
Наталья Попова начала свою карьеру в Театре юного зрителя, в 1975 году она была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»).
Также она сыграла главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» и снялась в таких картинах, как «Врача вызывали?», «Мой старший брат», «Поездка к сыну», «Наш бронепоезд», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица».