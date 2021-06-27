Скончалась актриса фильма-сказки «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

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Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом сообщает театр-фестиваль «Балтийский дом» на странице в Facebook.

Актриса умерла в Петербурге на 73-м году жизни.

«26 июня не стало дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», — говорится в публикации.

По данным kp.ru, Попова скончалась в результате коронавируса.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Наталья Попова начала свою карьеру в Театре юного зрителя, в 1975 году она была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»).

Также она сыграла главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» и снялась в таких картинах, как «Врача вызывали?», «Мой старший брат», «Поездка к сыну», «Наш бронепоезд», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица».