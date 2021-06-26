Поклонники фотографировались с модельером Зайцевым во время приступа болезни

У 83-летнего художника-модельера Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, произошел приступ во время празднования дня рождения Дома моды, передает НТВ.

Как сообщает телеканал, после произошедшего Зайцева сразу же увели его помощники, но ряд гостей успели сфотографироваться со звездой. При этом все участники мероприятия были без масок.

Когда модельер пришел и сел за стол в ресторане, где проходило празднество, то смог без помощи посторонних выпить шампанское, но поесть самостоятельно он уже не сумел. Помощники покормили Зайцева. После того, как случился приступ, его увезли домой.

Знакомый Зайцева модельер Валентин Юдашкин считает, что это могло произойти из-за ситуации с его Домом моды. Сын Зайцева Егор распродает помещения на части. При этом сам модельер не может попасть даже в собственный кабинет и галерею, пишет mk.ru.

Ранее Егор Зайцев обвинил организаторов дня рождения его отца в том, что они поступили с модельером «мерзко», в частности, раскритиковал продажу билетов на мероприятие.