Мэрилин Мэнсон сдастся полиции в связи с обвинением в нападении

Американский певец Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам главы полиции Гилфорда Энтони Бина Берпи, артист должен явиться в полицию Лос-Анджелеса, но когда именно он это сделает, пока неясно. Мэнсону грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.

Как отметил Берпи, нападение не носило сексуального характера.

Ранее бывшая девушка американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании, заявив, что он также заставил ее смотреть видеоролик, на котором рокер якобы убивает молодую фанатку.

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. При этом бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.