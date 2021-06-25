Умерла народная артистка России Ольга Барнет

Скончалась народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Она ушла из жизни в возрасте 69 лет.

В пресс-службе заявили, что актриса умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Публичного прощания, согласно ее желанию, проведено не будет.

Ольга Барнет родилась в 1951 году в семье актрисы Аллы Казанской и кинорежиссера Бориса Барнета. В 1972 году выпустилась из Театрального училища имени Б. Щукина. После этого начала служить в Московском Художественном театре. В течение полувека была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей. Исполняла роли в спектаклях «Три сестры» Олега Ефремова, «Господа Головлевы» Льва Додина, «Тамада» Камы Гинкаса.

Барнет также снималась в различных фильмах, в том числе сыграла роль матери главного героя в «Солярисе» Андрея Тарковского.

Накануне стало известно о смерти актрисы Инны Волгиной.