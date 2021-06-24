Появились подробности решения суда по делу в отношении Моргенштерна

Факт пропаганды певцом Алишером Моргенштерном наркотиков подтвердили выводы психолого-лингвистической экспертизы. Об этом следует из решения суда по делу в отношении артиста, сообщает ТАСС.

«Несмотря на отрицание Моргенштерном своей вины, она подтверждается заключением экспертов. Согласно их выводам, в вербальной и визуальной информации, размещенной на видеохостинге YouTube, на канале Моргенштерна содержатся слова и выражения, обозначающие способы изготовления и употребления наркотиков...» — утверждается в документе.

Речь также идет о высказываниях Моргенштерном, которые относятся к семантическому полю «употребление наркотиков».

В клипе Алишера еще выражено положительное отношение к наркотическим вещества, уверены эксперты. Также в творчестве исполнителя есть другие нарушения. По мнению специалистов, в клипах создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.

Ранее Зюзинский суд признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). В результате назначен штраф в 100 тысяч рублей. Сам музыкант обжаловал решение столичного суда.