На Украине объяснили, как Киркоров угрожает нацбезопасности страны

В Службе безопасности Украины объяснили, почему ведомство рекомендовало включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Как пишет УНИАН со ссылкой на пресс-центр СБУ, такое решение было принято из-за поддержки Киркоровым присоединения Крыма к России.

В службе указали на то, что Киркоров неоднократно устраивал «пропагандистские концерты» и делал заявления, в которых высказывался в поддержку аннексии Крыма и настаивал на том, что аннексированный полуостров — это часть России. «У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины», — отметили в ведомстве.

Так, напомнили в СБУ, 18 марта 2021 года Киркоров выступил на концерте «Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ», состоявшемся при участии президента России Владимира Путина. «Крым — это мое любимое место в России», — сказал Киркоров во время выступления.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором». Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др. Сейчас в черном списке Минкультуры Украины 201 человек.

Ранее сообщалось, что Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины на внесение в «черный список» песней на украинском языке.