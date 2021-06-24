Скончался режиссер Театра на Таганке Валентин Рыжий

В понедельник, 21 июня, умер театральный режиссер и актер Валентин Рыжий. Об этом сообщается на сайте Театра на Таганке.

Он ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Причина смерти не приводится.

«Театр выражает соболезнования семье и близким Валентина Леонидовича», —- сказано в публикации.

Отпевание пройдет в пятницу, 25 июня, в 12.30 в Храме святителя Алексия митрополита Московского.

Рыжий поставил свыше 50 спектаклей, а также снимался в фильмах и работал актером в таких спектаклях Театра на Таганке, как «Шарашка», «Брат­ья Карамазовы (Скотопригоньевск)». В Театре на Таганке режиссер начал работать еще в 1995 году. Одной из его самых известных постановок стал спектакль «Москва-Петушки» по одноименному произведению Венедикта Ерофеева. Рыжий показывал свои постановки в США, Германии, Израиле, Японии и других странах.