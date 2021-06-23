В Москве похоронили Анатолия Лысенко

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13666976: 1

В Москве на Троекуровском кладбище состоялись похороны тележурналиста, гендиректора ОТР Анатолия Лысенко, передает РИА «Новости»

Церемония прощания с Лысенко состоялась в четвертой студии телецентра Останкино. Среди тех, кто пришел проводить журналиста в последний путь, были замруководителя администрации президента Алексей Громов, замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и др.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и др.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. В конце 1960-х начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

С 1987 года Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», позднее предложил создать телеигру «Поле Чудес». В 1990-1996 гг. занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы он руководил ОТР.

Журналист умер 20 июня на 85-м году жизни.