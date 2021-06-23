Элджей не пришел на суд по лишению водительских прав

Рэпер Элджей (настоящее Алексей Узенюк) не явился в судебный участок №160 района Покровское-Стрешнево, сообщает mk.ru.

23 июня музыканту должны были назначить штраф и лишить водительских прав. «Ни Алексей Узенюк, ни его представитель на заседание не явились», — уточнила пресс-секретарь судебного участка.

Как пояснила в беседе с изданием адвокат Оксана Михалкина, мировой судья может вынести решение без участия одной из сторон, в данном случае, Элджея, после переноса заседания. «На втором заседании при аналогичной ситуации суд, как правило, выносит решение без участия одной из сторон. По практике, если лицо отказалось от медосвидетельствования, ему гарантирован штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на полтора года», — объяснила она.

В мае на посту ГИБДД на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Позже стало известно, что за рулем находился Элджей, вместе с ним в салоне находилась его супруга, телеведущая Анастасия Ивлеева. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения артист проходить отказался, также он отказался отправлять машину на штрафстоянку.

Ранее СМИ узнали об убытках Элджея.