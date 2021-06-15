Сбитая электросамокатом актриса из «Исчезнувшей» умерла в больнице

Актриса Лиза Бейнс скончалась после происшествия с электросамокатом, сообщает Metro.

65-летнюю актрису сбили 4 июня, 14 июня она умерла. «Невозможно поверить в трагическую и бессмысленную смерть Лизы. Она была женщиной невероятного духа, доброты, посвящала себя работе на сцене или перед камерой, а еще больше — своей жене, семье и друзьям», — сказал представитель покойной в беседе с Entertainment Tonight.

Известно, что Бейнс переходила дорогу, когда ее сбил электросамокат. Бейнс госпитализировали в больницу Маунт-Синай с тяжелой черепно-мозговой травмой. Управлявший средством передвижения скрылся, сейчас его ищут. В полиции Нью-Йорка уточнили, что пока никто не был арестован после происшествия.

Лиза Бейнс наиболее известна по роли матери главной героини в фильме 2014 года «Исчезнувшая». В картине также снялись Бен Аффлек и Розамунд Пайк.