Лелуш спел свой хит с китайской «Фабрики звезд» на фестивале в Шанхае

Россиянин Лелуш (настоящее имя Владислав Иванов) выступил на фестивале OCEAN WAVE в Шанхае с единственной песней, сообщает Telegram-канал Mash.

На фестивале россиянин исполнил свой «хит» «Джекпот», ставший вирусным в социальных сетях. По данным Mash, в ближайшее время Лелуш намерен отправиться в гастрольный тур, при этом возвращаться на родину он на данный момент не планирует.

Лелуш стал популярен после участия в китайской «Фабрике звезд» — Chuang 2021 (или Produce Camp). куда попал случайно. Россиянин заключил контракт, рассчитывая, что скоро вылетит с проекта.

Однако зрители голосовали за него, несмотря на нарочито фальшивое исполнение и безэмоциональное поведение. Иванову пришлось задержаться на съемках на три месяца, так как за самостоятельный разрыв договора ему пришлось бы платить крупную неустойку.

Россиянин покинул проект в апреле, после чего китайские эксперты обвинили его в пропаганде лени.