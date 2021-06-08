Татьяна Буланова пришла на прощание с Артемом Анчуковым

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В Санкт-Петербурге 8 июня проходит прощание с актером и шоуменом Артемом Анчуковым, сообщает сайт kp.ru.

Отпевание Анчукова прошло в одном из храмов на Васильевском острове, а гражданская панихида проводится в «Тинькофф Арене», где покойный работал ринг-анонсером.

Проводить его в последний путь пришла, в частности, певица Татьяна Буланова, с которой Анчуков записал несколько совместных композиций и выступал на сцене.

Артем Анчуков скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, в возрасте 39 лет. У него осталась пожилая мама. Женат артист не был.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре с Анчуковым. Во время разговора Анчуков уже был болен. «Последнее что он мне сказал: «Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился»! Друг мой, земля тебе пухом», — вспомнил дрессировщик.