Умер актер Артем Анчуков
Актер театра и кино Артем Анчуков скончался в воскресенье, 6 июня, о его смерти на своей странице в Instagram сообщила его подруга, певица Татьяна Буланова. В одном из комментариев она написала, что причиной смерти артиста стали последствия коронавируса.
Анчуков также работал ринг-анонсером с российской лигой M-1 Global и другими организациями. В том числе, на чемпионатах России по смешанным единоборствам (ММА). Причину смерти подтвердили ТАСС и в M-1 Global: «Артем скончался от последствий коронавируса. Его легкие были поражены на 87%. 5 июня у него разорвало легкое. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщил собеседник агентства.
Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. С 2003 года служил в Санкт-Петербургском государственном музыкально-драматическом театре «Буфф». Снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и других сериалах.
Являлся народным артистом республики Ингушетия.
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