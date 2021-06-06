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Умер актер Артем Анчуков

Актер театра и кино Артем Анчуков скончался в воскресенье, 6 июня, о его смерти на своей странице в Instagram сообщила его подруга, певица Татьяна Буланова. В одном из комментариев она написала, что причиной смерти артиста стали последствия коронавируса.

Анчуков также работал ринг-анонсером с российской лигой M-1 Global и другими организациями. В том числе, на чемпионатах России по смешанным единоборствам (ММА). Причину смерти подтвердили ТАСС и в M-1 Global: «Артем скончался от последствий коронавируса. Его легкие были поражены на 87%. 5 июня у него разорвало легкое. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщил собеседник агентства.

Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. С 2003 года служил в Санкт-Петербургском государственном музыкально-драматическом театре «Буфф». Снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и других сериалах.

Являлся народным артистом республики Ингушетия.

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Артем Анчуков Артем Анчуков
Артем Анчуков в сериале &laquo;Время Синдбада&raquo; (2012) Артем Анчуков в сериале &laquo;Время Синдбада&raquo; (2012)
Кадр из сериала &laquo;Легенда об Ольге&raquo; (2009) Кадр из сериала &laquo;Легенда об Ольге&raquo; (2009)
Артем Анчуков в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-10&raquo; (2009-2010) Артем Анчуков в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-10&raquo; (2009-2010)
Артем Анчуков и Татьяна Буланова Артем Анчуков и Татьяна Буланова
Артем Анчуков в сериале &laquo;Дознаватель-2&raquo; (2013-2014) Артем Анчуков в сериале &laquo;Дознаватель-2&raquo; (2013-2014)
Артем Анчуков в сериале &laquo;Невский&raquo; (2014-2015) Артем Анчуков в сериале &laquo;Невский&raquo; (2014-2015)
Артем Анчуков в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016) Артем Анчуков в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016)
Артем Анчуков на Первенстве России по ММА 2021 Артем Анчуков на Первенстве России по ММА 2021
Артем Анчуков (1981&ndash;2021) Артем Анчуков (1981&ndash;2021)
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Артем Анчуков
Артем Анчуков в сериале «Время Синдбада» (2012)
Кадр из сериала «Легенда об Ольге» (2009)
Артем Анчуков в сериале «Улицы разбитых фонарей-10» (2009-2010)
Артем Анчуков и Татьяна Буланова
Артем Анчуков в сериале «Дознаватель-2» (2013-2014)
Артем Анчуков в сериале «Невский» (2014-2015)
Артем Анчуков в сериале «Ментовские войны-10» (2016)
Артем Анчуков на Первенстве России по ММА 2021
Артем Анчуков (1981–2021)
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