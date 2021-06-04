Родители Фриске проиграли Шепелеву суд за квартиру

Телеведущий Дмитрий Шепелев выиграл суд с родителями матери своего сына, покойной певицы Жанны Фриске.

Владимир и Ольга Фриске хотели, чтобы двухкомнатные апартаменты певицы на Пресне унаследовал их внук Платон, однако шоумен решил продать 1/3 часть жилплощади. Бабушка и дедушка обратились в суд, но проиграли процесс. «В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке», — цитирует «СтарХит» пресс-службу Хамовнического суда.

За принадлежащую Платону часть Шепелев сможет выручить минимум 8 миллионов. Приоритетное право на приобретение доли внука имеют Владимир и Ольга Фриске, владельцы остальных 2/3 жилья.

До этого квартиру планировали выставить на торги, чтобы вернуть многомиллионный долг семьи «Русфонду», однако задолженность удалось погасить.

Жанна Фриске умерла в 2015 году после борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о решении завести третьего ребенка.