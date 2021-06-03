Алексей Герман-младший поделился впечатлениями от включения его фильма в программу Канн

Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью «Газете.Ru» рассказал о своих ожиданиях от Каннского фестиваля, в программу «Особый взгляд» которого ранее был включен его фильм «Дело».

«Я очень рад этому. Тем более, что этот фильм снимался фактически в одну декорацию и довольно быстро. Это был такой полуэксперимент. Хорошо, что его отметили. Я много раз был в Венеции, Берлине. В Каннах мои фильмы еще не были, поэтому очень интересно, как это все выглядит. Канны важны для мировой индустрии. Туда рвутся крупнейшие режиссеры, кинокомпании — чтобы хоть в каком-то виде там быть. Они могут задавать свой формат. Канны — это своего рода бал, который нельзя пропустить», — поделился Герман-младший.

По его мнению, включение в программу Каннского фестиваля других фильмов режиссеров из России связано с развитием российской киноиндустрии и умением работать с зарубежными партнерами.

«Что касается Серебренникова, то его попадание было, на мой взгляд, очевидным, и это было давно понятно. Тем более, у него это третья картина в Каннах. Это показывает, что у нас относительно живая индустрия. Чем больше места страна занимает в мире, тем больше к ней внимания. Поскольку Россия присутствует во всех новостях и является важным для мира государством, внимание к культуре будет нарастать», — добавил режиссер.

Ранее были названы имена российских режиссеров, фильмы которых вошли в программу Каннского фестиваля.