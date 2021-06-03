«Петровы в гриппе» Серебренникова вошли в конкурсную программу Канн

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, передает Telegram-канал «КиноПоиск».

По сюжету экранизации одноименного романа Алексея Сальникова, семья автослесаря заболевает гриппом и перестает отличать реальность от галлюцинаций. В фильме сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Владислав Семилетков, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.

Также известно, что новый полнометражный фильм «Дело» Алексея Германа-младшего был приглашен в официальную программу Un certain regard («Особый взгляд») Каннского кинофестиваля, которая пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. Ранее картина была анонсирована в России под рабочим названием «30 дней 30 ночей». Как сообщает кинокомпания «Метрафильмс», «Дело» было отобрано из 2,3 тыс. фильмов со всего мира. В картине сыграли Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.

Кроме того, в рамках «Особого взгляда» будет показана картина «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.