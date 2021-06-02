Дюжев и Вдовиченков воссоединятся на экране впервые со времен «Бригады»

Режиссер Сарик Андреасян начал съемки криминального комедийного сериала «Ресторан по понятиям», сообщает пресс-служба проекта.

Главные герои — четыре преступника, которые хотят совершить последнее ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Они арендуют ресторан рядом с банком и хотят сделать подкоп, однако заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь им предстоит выбрать: заниматься новым делом или все-таки пойти на преступление.

В роли главных героев снимаются Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев, которые впервые воссоединятся на съемочной площадке со времен сериала «Бригада», их коллег сыграют Владимир Сычев и Иван Кокорин. «Мне часто предлагают роли людей из криминального мира, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор, что сейчас нечасто встретишь. И этот сериал все же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь», — объяснил Вдовиченков свое согласие на съемки.

Дюжеву также понравился сценарий. «В «Ресторане по понятиям» за гэгами и легким юмором стоит история исправления. Сарик дарит надежду на исправление мира и приводит персонажей к настоящим чувствам и желанию жить ради любви», — сказал он.

В сериале запланировано десять 20-минутных серий, он выйдет в одном из онлайн-кинотеатров.

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