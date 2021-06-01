Ургант высмеял искупавшегося в Черном море Лукашенко

Телеведущий Иван Ургант пошутил про искупавшегося в Черном море президента Белоруссии Александра Лукашенко. Шоумен сделал это в эфире программы «Вечерний Ургант». Выпуск размещен на YouTube.

Во время передачи Ургант подошел к двум людям в масках дельфинов и дал им инструкции. Телеведущий продемонстрировал им, как правильно плавать вокруг президентского судна и выполнять трюки. Он указал «дельфинам», что обнаружить яхту легко, поскольку под ней будет находиться «ядерный подводный крейсер».

«Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь — это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают», — сказал в шутливой форме Ургант.

Сам он признался, что наденет костюм чайки, полетит в небо и «точно попадет» в Лукашенко, чтобы тот «понял, что транш будет».