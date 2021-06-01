Тилль Линдеманн выпустил новый клип про пионеров и ультранасилие

Тилль Линдеманн, солист немецкой индастриал-металл-группы Rammstein, также выступающий в рамках собственной карьеры, выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder.

Название песни переводится как «Я ненавижу детей». Клип снят режиссером Сергеем Греем. Антураж и декорации клипа изображают поздний Советский Союз, в начале клипа даже дается конкретная дата и место: «Москва, 1989 год».

В качестве героев сюжета в клипе принимают участие пионеры, семейная пара и суд. По ходу клипа демонстрируются примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие.

Также в съемках клипа принял участие Александр Ревва — он играет капитана советской милиции, который допрашивает и избивает персонажа Линдеманна. Главного героя клипа обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников, которые издевались над ним в детстве.

Ранее Линдеманн опубликовал тизер клипа с Лениным и Реввой.