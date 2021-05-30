Актер Гэвин Маклауд умер в возрасте 90 лет

Американский актер, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус» Гэвин Маклауд скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает ABC News.

Маклауд умер рано утром 29 мая в своем доме в Палм-Дезерт в штате Калифорния.

Артист стал известным благодаря роли сценариста новостей Мюррея Слотера, которую исполнил в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур». Еще среди его запоминающихся работ была роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви».

Как рассказала его падчерица Стефани Стил Залин, смерь не связана с болезнями, до недавнего времени Маклауд был здоров.

Коллега артиста по ситкому «Шоу Мэри Тайлер Мур» Эдвард Аснер выразил соболезнования. Он назвал Маклауда своим братом, отметив, что новость о его смерти разбила сердце.

Первой работой Гэвина Маклауда в кино стала эпизодическая роль в ленте «Правдивая история Линн Стюарт». При этом он не был указан в титрах. Маклауд также находился на должности почетного мэра калифорнийского города Пасифик Палисейдс.