Актер Гэвин Маклауд умер в возрасте 90 лет
Американский актер, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус» Гэвин Маклауд скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает ABC News.
Маклауд умер рано утром 29 мая в своем доме в Палм-Дезерт в штате Калифорния.
Артист стал известным благодаря роли сценариста новостей Мюррея Слотера, которую исполнил в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур». Еще среди его запоминающихся работ была роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви».
Как рассказала его падчерица Стефани Стил Залин, смерь не связана с болезнями, до недавнего времени Маклауд был здоров.
Коллега артиста по ситкому «Шоу Мэри Тайлер Мур» Эдвард Аснер выразил соболезнования. Он назвал Маклауда своим братом, отметив, что новость о его смерти разбила сердце.
Первой работой Гэвина Маклауда в кино стала эпизодическая роль в ленте «Правдивая история Линн Стюарт». При этом он не был указан в титрах. Маклауд также находился на должности почетного мэра калифорнийского города Пасифик Палисейдс.