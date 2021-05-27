В ЦОДД заявили, что Элджея надо наказать по всей строгости закона за пьяную езду

В Центре организации дорожного движения Москвы заявили, что рэпер Элджей, управлявший машиной в нетрезвом состоянии, должен будет ответить перед законом, несмотря на известность. Об этом сообщили в Telegram Дептранса столицы.

«На днях сотрудниками ГИБДД был остановлен рэпер Элджей, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»)», — уточнили в ведомстве.

Представители ЦОДД обратили внимание, что в вопросах безопасности дорожного движения в организации придерживаются политики «нулевой толерантности».

«Особенно это относится к тем, кто употребляет алкоголь и садится за руль в таком виде», — пояснили в пресс-службе.

Как заключили в ЦОДД, уже были подготовлены официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД в отношении Элджея.

Ранее появилась информация, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. В ближайшее время его вызовут в суд по данному делу.