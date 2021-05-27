На 31-м году жизни скончалась звезда фильма «Техасская резня бензопилой» Камбурова

Известная болгарская актриса Лорина Камбурова, снимавшаяся в фильме «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщил ее близкий друг, фотограф Геннадий Авраменко на странице в Facebook.

«С болгарской актрисой Лориной Камбуровой мы познакомились в ледяном декабрьском Выборге. Лорина приехала в составе группы фильма «Любовь и монстры» где сыграла главную роль. Там же выяснилось, что она настоящая голливудская звезда, снимавшаяся в фильмах «Техасская резня бензопилой» и «Doom», так что в сочетании с бодрым характером, чувством юмора и красотой Лорина мгновенно стала главной звездой «Окна в Европу», — вспомнил фотограф.

Авраменко добавил, что ранее Лорина была госпитализирована с двусторонним воспалением легких.

«Вот утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина», — написал фотограф.

В настоящий момент других подробностей смерти артистки не приводится. Лорина Камбурова снялась в ленте «Техасская резня бензопилой», премьера которой состоялась в 2017 году. В ее фильмографии более 10 киноработ.