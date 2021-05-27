Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Культура

Звезда фильмов ужасов умерла в 30 лет

На 31 году жизни умерла болгарская актриса Лорина Камбурова. О смерти девушки сообщил на своей странице в Facebook фотограф Геннадий Авраменко. Он заявил, что Камбурова была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких и скончалась в результате болезни.

«Мы должны были встретиться на премьере фильма «Любовь и монстры» в конце апреля в Москве, но она не смогла — двустороннее воспаление лёгких, больница. Когда группа вышла на сцену я позвонил ей по видеовызову и увидел ревущую Лорину в больничной кровати. Тогда я перевел камеру на сцену и она видела и слышала все, что происходит.» - написал Авраменко на своей странице. Позже стало известно, что актриса умерла в московской больнице утром, 27 мая. Об этом сообщили «Газете.Ru» знакомые Камбуровой.

За свою короткую карьеру она успела сняться в 13 картинах, в том числе в нескольких фильмах ужасов и триллеров в США, включая продолжения картин «Техасская резня бензопилой» и «Doom». В прошлом году она поработала с российскими кинематографистами — в сериале «Молодые и сильные выживут» Екатерины Краснер и комедии «Любовь и монстры». Камбурова также была вокалисткой группы Ross'N Lorina, которую она основала в 2014 году.

close
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова в кадре из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017) Лорина Камбурова в кадре из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова на съемках фильма «Doom: Аннигиляция» (2019) Лорина Камбурова на съемках фильма «Doom: Аннигиляция» (2019)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Роман Курцын и Лорина Камбурова в сцене из фильма «Любовь и монстры» (2020) Роман Курцын и Лорина Камбурова в сцене из фильма «Любовь и монстры» (2020)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова на съемках фильма «Смертельная гонка 4» (2018) Лорина Камбурова на съемках фильма «Смертельная гонка 4» (2018)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова перед премьерой фильма &laquo;Любовь и монстры&raquo; в рамках XXVIII кинофестиваля &laquo;Окно в Европу&raquo; в Выборге, декабрь 2020 года Лорина Камбурова перед премьерой фильма &laquo;Любовь и монстры&raquo; в рамках XXVIII кинофестиваля &laquo;Окно в Европу&raquo; в Выборге, декабрь 2020 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Названы победители
Названы победители "Евровидения-2021"
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар -- 35
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар -- 35
Умерла актриса Нина Шацкая
Умерла актриса Нина Шацкая
Лидер
Лидер "Острых козырьков": лучшие роли Киллиана Мерфи
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова в кадре из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017)
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова на съемках фильма «Doom: Аннигиляция» (2019)
Лорина Камбурова
Роман Курцын и Лорина Камбурова в сцене из фильма «Любовь и монстры» (2020)
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова на съемках фильма «Смертельная гонка 4» (2018)
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова
Лорина Камбурова перед премьерой фильма «Любовь и монстры» в рамках XXVIII кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, декабрь 2020 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Как Пересильд и Шипенко готовятся к съемкам в космосе
Как Пересильд и Шипенко готовятся к съемкам в космосе
9
Культура /
Фея, королева червей и обезьяна Ари: лучшие роли Хелены Бонем Картер
Фея, королева червей и обезьяна Ари: лучшие роли Хелены Бонем Картер
16
Культура /
От «Чучела» до заслуженной артистки: Кристине Орбакайте — 50
От «Чучела» до заслуженной артистки: Кристине Орбакайте — 50
14
Культура /
Лидер «Острых козырьков»: лучшие роли Киллиана Мерфи
Лидер «Острых козырьков»: лучшие роли Киллиана Мерфи
14
Культура /
Великие множества Боба Дилана
Великие множества Боба Дилана
12
Культура /
100 лет со дня рождения Григория Чухрая
100 лет со дня рождения Григория Чухрая
19
Культура /
Умерла актриса Нина Шацкая
Умерла актриса Нина Шацкая
11
Культура /
Названы победители «Евровидения-2021»
Названы победители «Евровидения-2021»
10
Культура /
Главная звезда 2000-х: Сергею Жукову — 45
Главная звезда 2000-х: Сергею Жукову — 45
11
Все фоторепортажи