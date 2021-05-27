Звезда фильмов ужасов умерла в 30 лет
На 31 году жизни умерла болгарская актриса Лорина Камбурова. О смерти девушки сообщил на своей странице в Facebook фотограф Геннадий Авраменко. Он заявил, что Камбурова была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких и скончалась в результате болезни.
«Мы должны были встретиться на премьере фильма «Любовь и монстры» в конце апреля в Москве, но она не смогла — двустороннее воспаление лёгких, больница. Когда группа вышла на сцену я позвонил ей по видеовызову и увидел ревущую Лорину в больничной кровати. Тогда я перевел камеру на сцену и она видела и слышала все, что происходит.» - написал Авраменко на своей странице. Позже стало известно, что актриса умерла в московской больнице утром, 27 мая. Об этом сообщили «Газете.Ru» знакомые Камбуровой.
За свою короткую карьеру она успела сняться в 13 картинах, в том числе в нескольких фильмах ужасов и триллеров в США, включая продолжения картин «Техасская резня бензопилой» и «Doom». В прошлом году она поработала с российскими кинематографистами — в сериале «Молодые и сильные выживут» Екатерины Краснер и комедии «Любовь и монстры». Камбурова также была вокалисткой группы Ross'N Lorina, которую она основала в 2014 году.
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