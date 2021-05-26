Шоу «Фактор страха» возвращается в эфир через 16 лет

Телеканал НТВ снова запускает «Фактор страха», сообщает пресс-служба вещателя.

Шоу в формате Fear Factor, выходившее в более чем 30 странах, НТВ покажет уже в 2021 году.

В проекте сложные испытания на выносливость, связанные с огнем, водой, высотой и животным миром, будут проходить звезды российского шоу-бизнеса. «Настало время культового формата «Фактор страха», который сейчас во всем мире переживает вторую молодость. Примечательно, что впервые в России формат выходил тоже на НТВ с 2003 по 2005 год и пользовался популярностью. С тех пор прошло более 15 лет, но этому шоу всегда будет чем удивить», – обещает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Участниками проекта станут ведущие телеканала НТВ Айна Николаева, Елена Спиридонова, Илья Федоровцев, Михаил Генделев, Эльмира Эфендиева и Олег Солнцев, а также 48 российских знаменитостей, среди которых Алексей Немов, Алексей Ягудин, Денис Никифоров, Сати Казанова, Анна Плетнева, Надежда Ангарская, Эвелина Бледанс, Кирилл Туриченко, Александр Емельяненко, Настасья Самбурская, Даня Милохин, DAVA, Гусейн Гасанов, Никита Пресняков, Миша Марвин и др.

Первый сезон будет состоять из восьми выпусков. Каждый выпуск будет состоять из трех испытаний. Ведущим проекта станет победитель первого сезона шоу «Маска», поп-исполнитель TSOY (Анатолий Цой). «Все эмоции, которые может испытывать человек, будут на «Факторе страха», – говорит Цой.

Съемки «Фактора страха» будут проходить в Туле и Тульской области.

Ранее сообщалось, что ведущий «Дома-2» оценил появление на перезагруженном шоу бывшего жениха Бузовой.