«Звериный русский»: Соловьев раскритиковал феминитивы

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал использование в русском языке феминитивов, сообщает mk.ru.

Высказаться об этом языковом явлении он решил, рассуждая о выступлении певицы Манижи на «Евровидении». «Гримерка – это не женщина-гример. Это комната, где гримируют. Замучили своим неграмотным, звериным русским языком. Звериным не потому, что на нем говорят звери, а потому что у вас звериная ненависть к русской культуре», – поделился он размышлениями в эфире передачи «Соловьев Live».

Кроме того, Соловьев заявил, что героиня песни Манижи Russian Woman, с которой артистка заняла на «Евровидении» 9 место, – «либо гендерно-флюидная, либо страдающая, либо вообще не русская, но обязательно редакторка».

Ранее сообщалось, что Манижа на фестивале «Дикая мята» впервые представит в live-формате песню Russian Woman.