Адвокат Моргенштерна заявил, что клип рэпера не оскорблял чувства верующих

Авторы видеоклипа «Новая волна», созданного для исполнения рэпером Моргенштерном и DJ Smash, не оскорбляли чувств верующих. Об этом заявил адвокат репера Сергей Жорин, передает ТАСС.

«Авторы исследуемого видеоклипа в самом начале видеоряда сделали оговорку: «Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер», — сказал правозащитник.

По его словам, наличие оговорки подтверждает отсутствие умысла у авторов на осквернение религиозных символов. Он подчеркнул, что у клипа всего лишь развлекательный характер, не более.

Жорин рассказал, что упоминаемый видеоклип с участием Моргенштерна снимался в съемочном павильоне, а название места, где происходят события в ролике, указано следующее: «Cathedral st. Filorenella». Адвокат отметил, что в мире не существует храма с таким названием, также «Новая волна» не содержит демонстрации христианских крестов и католических сутан, поскольку совокупность предметов, встречающихся в видео, является всего лишь бутафорией.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на предмет возможного оскорбления чувств верующих.

Накануне административное дело о пропаганде наркотиков в клипах рэпера Моргенштерна поступило в Зюзинский районный суд Москвы.

В начале апреля глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил обращения на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить видеоклип «Новая волна» на присутствие в нем признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор — с просьбой заблокировать доступ к материалу.