Экс-солистка «Тату» ответила людям, критиковавшим ее предвыборные видео

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова ответила людям, критиковавшим ее предвыборные ролики. Певица заявила, что ее выступление не понравилось ни оппозиции, ни тем, кто «за власть».

По словам Волковой, ее раскритиковали из-за обсуждения проблем, о которых привыкли говорить обычно «сторонники оппозиционных взглядов». Она обратила внимание, что не побоялась заявить о сложностях Ивановской области.

«Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблемы в принципе», — сказала Волкова.

Она также уверена, что если кто-то «умнее ее станет решать глобальные проблемы, то выдвижение в депутаты не было напрасным».

Кандидатуру Волковой утвердили для участия в праймериз «Единой России» . Исполнительница поучаствует в отборе кандидатов политической партии на выборы в Государственную думу. Утверждение Волковой прошло единогласно, так как «все поданные документы у нее в порядке».

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня.