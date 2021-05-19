Звезда «Позы» Билли Портер 14 лет скрывал ВИЧ

Актер Билли Портер в интервью The Hollywood Reporter признался, что уже 14 лет живет с положительным ВИЧ-статусом.

По словам Портера, он скрывал свой диагноз из-за стыда за то, что такое могло с ним случиться. Положительный тест на вирус иммунодефицита человека он получил в 2007 году, когда пошел к врачу обследовать подозрительный прыщ. До этого он проверялся на ВИЧ раз в полгода.

Портер сказал, что после признания ему стало легче жить. «И это случилось в правильное время. Все мои мечты сбываются сразу. Я сыграю фею-крестную в «Золушке». У меня выходит новый альбом. Выходят мемуары. «Поза». Я снимаю свой первый фильм. И стараюсь жить настоящим», — говорит он.

Сейчас Портер принимает медикаменты, позволяющие ему вести обычную жизнь, и посещает врача каждые три месяца. «Я здоровее, чем когда-либо в жизни», — смеется он.

Ранее в сети появились первые кадры с Билли Портером в роли гендерно-нейтральной феи из новой «Золушки».